Parlamentspräsident Nikos Voutsis (l) und Alexis Tsipras.

Quelle: Pantelis Saitas/ANA-MPA/dpa

Das Parlament in Athen wird erst am Freitag über ein Abkommen zur Beilegung des seit fast drei Jahrzehnten andauernden Namensstreits zwischen Griechenland und Mazedonien abstimmen. Ursprünglich war das Votum für Donnerstag geplant. Wie Parlamentspräsident Nikos Voutsis mitteilte, gibt es zu viele Abgeordnete, die sich noch äußern wollen.



Das Abkommen sieht vor, dass Griechenlands nördlicher Nachbar künftig nicht mehr Republik Mazedonien heißt, sondern seinen Namen in Nord-Mazedonien ändert.