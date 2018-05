In den Streit um den Namen Mazedonien kommt wieder Bewegung. Quelle: Socrates Baltagiannis/dpa

Im Namensstreit zwischen Mazedonien und Griechenland sollen bald die Ministerpräsidenten der beiden Staaten in die Verhandlungen einbezogen werden. Die beiden Seiten hätten "sehr ernste Gespräche geführt", sagte UN-Vermittler Matthew Nimetz.



Er kündigte ein Treffen zwischen Alexis Tsipras und Zoran Zaef, den Regierungschefs Griechenlands und Mazedoniens, an. Dieses solle am 17. Mai in der bulgarischen Hauptstadt Sofia am Rande eines EU-Westbalkangipfels stattfinden.