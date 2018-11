Gruevski wird in seiner Heimat mit Haftbefehl gesucht. Archivbild Quelle: Georgi Licovski/EPA/dpa

Der in seiner Heimat mit Haftbefehl gesuchte ehemalige mazedonische Regierungschef Nikola Gruevski ist in das EU-Land Ungarn geflohen. Das bestätigte das mazedonische Innenministerium nach Angaben des Nachrichtenportals "a1on.mk".



Das mazedonische Innenministerium hatte Gruevski zur Fahndung ausgeschrieben. Ein Gericht in Skopje hatte ihn im Mai verurteilt. Weitere Verfahren wegen Korruption und Amtsmissbrauchs sind gegen ihn anhängig. Gruevski hatte von 2006 bis 2016 in Mazedonien regiert.