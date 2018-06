Demonstrationen gegen den Kompromiss im Mazedonien-Namensstreit. Quelle: Boris Grdanoski/AP/dpa

Mazedoniens Staatspräsident Djordje Iwanow hat dem Kompromiss im Streit um den Staatsnamen eine Absage erteilt. "Ich werde diese Vereinbarung nicht unterschreiben", sagte Iwanow. Auch die Opposition in Griechenland und Mazedonien kündigte an, das von den Regierungschefs Alexis Tsipras und Zoran Zaev erzielte Abkommen zu Fall bringen zu wollen.



Mazedonien will im Herbst über den Namenskompromiss in einem Referendum abstimmen lassen. Griechenland will die Vereinbarung dem Parlament vorlegen.