DFB-Präsident Reinhard Grindel

Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland (ZMD) hat als Konsequenz aus der Causa Mesut Özil den Rücktritt von DFB-Präsident Reinhard Grindel gefordert. Auch Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff müsse gehen, forderte Aiman Mazyek in einem "ESPN"-Interview. "Nachtreten wird im Sport mit einer Roten Karte bestraft", sagte Mazyek und bezog sich auf die jüngsten Äußerungen in Richtung Özil.



"Bierhoff und Grindel müssen zurücktreten, wenn sie in ihrer langen Karriere nichts anderes gelernt haben als 'Man verliert als Özil' statt 'Man verliert als Mannschaft'", sagte Mazyek.