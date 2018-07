Dass die Gleichberechtigung und die Debatte um Macht, Gewalt und sexuellen Missbrauch bei dem Filmfestival ein großes Thema wird, das war schon vorher klar. Stichwort #MeToo. Moderatorin Anke Engelke begrüßte das Berlinale-Publikum so: "Frauen und Männer zusammen in einem Raum - wir trauen uns was!" Von Kulturstaatsministerin Monika Grütters kamen kämpferische Töne: "Macht und Angst waren viel zu lange stille Komplizen." Künftig soll es in der Branche eine Anlaufstelle für Opfer von Missbrauch geben. Es gab auch Filme, die es wegen laufender Vorwürfe nicht auf das Festival geschafft hatten. Titel und Namen nannte Berlinale-Chef Dieter Kosslick nicht.