In meinen 40 Jahren Arbeit habe ich noch nie zuvor von so verstörenden Vorwürfen gehört. Ich kann nur annehmen, dass sie jetzt erstmals ans Licht kommen, Jahrzehnte später, als Teil eines abgestimmten Versuchs von anderen, meinen Namen, meinen Ruf und meine Karriere zu zerstören. Jeder, der mich kennt, weiß, dass die Person, die in diesem Artikel beschrieben wird, nicht ich bin. Ex-CBS-Chef Leslie Moonves

Vor fast einem Jahr hatten Beiträge der Zeitung "The New York Times" und des "New Yorker" unangebrachtes Benehmen des prominenten Hollywood-Filmproduzenten Harvey Weinstein beschrieben. Matt Lauer, Charlie Rose und Kevin Spacey sind andere prominente Männer aus Fernsehen und Film, die ihre Jobs verloren, nachdem Männer und Frauen ihnen sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen hatten. Die Geschichten wurden häufig in sozialen Medien mit dem Hashtag #MeToo berichtet.



Eine der Frauen, von der Vorwürfe gegen Moonves im "New Yorker" ausgehen, Phyllis Golden-Gottlieb, sagte, Moonves habe in den 1980er Jahren ihren Kopf in seinen Schoß gedrückt und sie zum Oralsex gezwungen. Eine andere Frau, Jessica Pallingston, berichtete, Moonves habe sie an ihrem ersten Arbeitstag als seine Assistentin zum Oralsex gezwungen. Andere Frauen erzählten dem Magazin von ungewollten Berührungen oder Avancen.