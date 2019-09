Erste Besuchergruppen bestaunen die Ausstellung.

Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Im Beisein eines "echten" Rebellenpiloten ist das Star-Wars-Fanprojekt "Outpost One" in Mecklenburg-Vorpommern eröffnet worden. Mit dabei waren neben Schauspieler Angus MacInnes, der in Episode IV den Rebellenpiloten Jon Vander spielte, auch hunderte Besucher und Fans in Kostümen.



Mit Liebe zum Detail und Perfektionismus ist in Dassow nahe Lübeck die gigantische "Star Wars"-Welt auf 1.300 Quadratmetern entstanden. Die Macher haben dafür eine alte Scheune zu einem Hangar umgebaut.