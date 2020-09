CDU-Bundestagsabgeordneter Philipp Amthor (Archiv)

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor bewirbt sich um den CDU-Landesvorsitz in Mecklenburg-Vorpommern. Er habe nach der überraschenden Rücktrittsankündigung des bisherigen Parteichefs Vincent Kokert Ende viel Ermutigung erhalten, sagte der 27-Jährige in Schwerin.



Der konservative Amthor war 2017 als zweitjüngster Abgeordneter in den Bundestag gewählt worden und sorgt dort mit geschliffenen Reden für Aufsehen. Kokert machte für seinen Rückzug rein private Gründe geltend.