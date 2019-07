Hubschrauber der Bundeswehr nehmen Löschwasser in einem See auf.

Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Feuerwehr, Bundeswehr und Polizei wollen den verheerenden Waldbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern jetzt auch von innen heraus bekämpfen.



Dem Führungsstab zufolge sollen heute erstmals Löschfahrzeuge der Feuerwehr und Wasserwerfer der Polizei in das Brandgebiet vorrücken, das wegen hoher Munitionsbelastung nur beschränkt zugänglich ist. Am Dienstag hatten Räumpanzer der Bundeswehr begonnen, alte Wege wieder zugänglich zu machen.