Der Wal-Kadaver wird nun untersucht. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Ein acht Meter langer Buckelwal ist in Mecklenburg-Vorpommern tot aus der Ostsee geborgen worden. Das Tier sei im Wasser treibend vor Graal-Müritz gesichtet worden, erklärte Timo Moritz von der Stiftung Deutsches Meeresmuseum in Stralsund. Einsatzkräfte von Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft und Feuerwehr schleppten den Kadaver demnach mit einem Boot an Land.



Wie lange der Wal schon tot war, ist noch unklar. Eine Sektion im Meeresmuseum Stralsund soll über die Todesursache geben.