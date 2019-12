Vater und Sohn in einer Vater-Kind-Gruppe in einer JVA.

Quelle: Nicolas Armer/dpa/Archivbild vom 14.05.2019

Rund 100.000 Kinder sind Schätzungen zufolge bundesweit von der Haft eines Elternteils betroffen. Allein in Mecklenburg-Vorpommern sind es etwa 1.500. Ihre Bedürfnisse nimmt der Justizvollzug bisher oft nur am Rande wahr. Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) will das ändern.



So werde mit der Ausbildung von Familienbeamten begonnen, die besonders für die Bedürfnisse von Kindern geschult werden, sagte sie. Besuchszeiten in den Justizvollzugsanstalten sollen dem Alltag von Kindern angepasst werden.