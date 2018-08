Der Vorfall ereignete sich in Mecklenburg-Vorpommern. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

In Wismar in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Migrant zusammengeschlagen und ausländerfeindlich beschimpft worden. Der 20-Jährige befand sich am Mittwoch allein auf dem Heimweg, als er "durch drei Deutsch sprechende Tatverdächtige angehalten und ausländerfeindlich" beschimpft wurde. Das teilte die Polizei mit.



Der junge Mann sei laut Polizei ins Gesicht und auch mit einer Eisenkette geschlagen worden. Als er am Boden lag, sei er zudem getreten worden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.