Absperrband am Tatort in Neubrandenburg. Quelle: Felix Gadewolz/dpa-Zentralbild/dpa

Die Polizei hat in Mecklenburg-Vorpommern einen mutmaßlichen Einbrecher erschossen. Der Vorfall ereignete sich an einer Ladenzeile in Neubrandenburg. Das Opfer - ein 27-jähriger Mann - sei mit zwei Komplizen angetroffen worden, die festgenommen wurden. Die genauen Umstände müssten laut Staatsanwaltschaft noch geklärt werden.



"Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Schuss abgefeuert", so eine Polizeisprecherin. Der 27-Jährige sei am Oberkörper getroffen worden. Er starb später im Krankenhaus.