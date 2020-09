CDU-Landeschef Vincent Kokert zieht sich zurück. Archivbild

Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Landes- und Fraktionschef Vincent Kokert zieht sich überraschend aus der Politik zurück. Er werde den Landesvorsitz abgeben, im März auch sein Landtagsmandat niederlegen und in die Wirtschaft wechseln, kündigte Kokert in Schwerin an. Er machte persönliche Gründe dafür geltend, ohne jedoch konkret zu werden.



Kokert war seit 2016 Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion. 2017 war er dann nach dem Rückzug von Lorenz Caffier zum Chef der CDU Mecklenburg-Vorpommern gewählt worden.