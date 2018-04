Wir wollen die gewalttätige Vergangenheit hinter uns lassen und das neue Medellin zeigen, der Abriss ist ein Symbol für den Wandel. Luis Carlos Villegas - Verteidigungsminister Kolumbiens

Medellins Bürgermeister Federico Gutiérrez Zuluaga will mit dem alten Image aufräumen, obwohl der Schauer von damals inzwischen eine neue Generation von Touristen in die Stadt lockt - Escobar-Fans, die Blumen am Grab des Drogenbarons niederlegen und sich der Geschichte berauschen und spezielle Touren buchen. Dem will die Stadt nun ein Monument der Opfer entgegensetzen. Im Beisein von Justizminister Enrique Gil Botero und Verteidigungsminister Luis Carlos Villegas gab es die ersten Hammerschläge, die den bevorstehenden Abriss einläuten sollen. "Wir wollen die gewalttätige Vergangenheit hinter uns lassen und das neue Medellin zeigen, der Abriss ist ein Symbol für den Wandel", sagte Villegas, als er mit Schutzbrille den Hammer kreisen ließ.