Niko Kovac soll bleiben - aber nur vorerst. Der schwer angeschlagene Coach des FC Bayern soll die Münchner auch am Mittwoch in der Champions League gegen Olympiakos Piräus und im Bundesligagipfel gegen Borussia Dortmund am Samstag betreuen. Dann werde die Situation und Zukunft des Trainers neu bewertet, schrieb die "Bild"-Zeitung einen Tag nach dem 1:5-Debakel bei Eintracht Frankfurt. Von einer Endspielwoche für Double-Gewinner Kovac berichteten auch "Sport Bild" und "tz".