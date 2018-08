US-Präsident Donald Trump steht in der Kritik der Medien. Quelle: Carolyn Kaster/AP/dpa

Zeitungen aus den ganzen USA wehren sich in Leitartikeln gegen die Attacken von Präsident Donald Trump. In Beiträgen beziehen sie Position gegen die Anschuldigung Trumps, "Fake News" zu verbreiten. Aufgerufen hatte die Zeitung "Boston Globe" zu der Aktion.



Nach Angaben des "Globe" beteiligten sich bislang etwa 350 Medien an der Aktion. Trump verbreite unter anderem die Lüge, dass Medien, "Feinde des Volkes seien". Der Angriff auf die freie Presse habe gefährliche Folgen, schrieb das Blatt.