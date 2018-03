Fernsehmoderator Larry Kudlow (r) könnte Cohns Nachfolger werden. Quelle: Andrew Gombert/EPA/dpa

Der Fernsehmoderator und Ökomom Larry Kudlow (70) ist US-Medienberichten zufolge Donald Trumps Top-Kandidat für seinen obersten Wirtschaftsberater in der Nachfolge von Gary Cohn. Mehrere Medien zitierten Quellen im Weißen Haus, wonach Trump Kudlow binnen weniger Tage ernennen werde.



In verschiedenen Berichten wird angemerkt, dass Kudlow keinen Abschluss in Ökonomie habe. Dafür hatte er Trump bereits im Wahlkampf 2016 unterstützt und gilt heute als einer seiner informellsten loyalen Berater.