Amanda Knox bei ihrer Ankunft am Flughafen Linate.

Quelle: Antonio Calanni/AP/dpa

Die US-Amerikanerin Amanda Knox ist erstmals nach ihrem Freispruch im Fall einer ermordeten Austauschstudentin nach Italien zurückgekehrt. Bei ihrer Ankunft am Flughafen in Mailand-Linate wurde sie von Journalisten belagert.



An diesem Samstag tritt Knox bei einem Kongress zu Justizirrtümern in Modena auf. Sie war 2009 wegen Mordes an der britischen Austauschstudentin Meredith Kercher zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden und 2015 endgültig freigesprochen.