Die Unglücksstelle des iranisches Frachtflugzeugs.

Quelle: Hasan Shirvani/Mizan News Agency/AP/dpa

Bei der Notlandung eines iranischen Frachtflugzeugs auf einem iranischen Flughafen sind nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Isna 15 Insassen ums Leben gekommen. An Bord der Maschine waren demzufolge 16 Menschen. Nur der Flugingenieur habe gerettet werden können, so der Bericht.



Dem staatlichen Fernsehen zufolge handelt es sich um eine Boeing 707, die auf dem Militärflughafen Fath notlandete. Dabei sei die Maschine von der Bahn abgekommen, gegen eine Wand geprallt und in Brand geraten.