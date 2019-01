Eine Hebamme hört die Herztöne eines Babys ab. Archivbild

Quelle: Uli Deck/dpa

Werdenden Müttern soll die Suche nach einer Hebamme in der Nähe ihres Wohnortes erleichtert werden. Das berichtet der "Münchner Merkur" unter Berufung auf das Bundesgesundheitsministerium. Dazu sollen die Krankenkassen auf Basis ihrer Vertragspartnerliste ein Online-Verzeichnis von Hebammen aufbauen.



Zudem wolle das Ministerium es Hebammen und Entbindungspflegern an Kliniken erleichtern, Arbeit und Familie zu vereinen. Dazu solle etwa die Kinder-Betreuung in Kliniken angepasst werden.