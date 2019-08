Eine Drohne fliegt vor einem Flugzeug. Symbolbild

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die Bundesregierung will laut der "Süddeutschen Zeitung" Flughäfen besser vor Drohnen schützen. Demnach beauftragte das Verkehrsministerium die Deutsche Flugsicherung (DFS), einen Aktionsplan zur Kontrolle und Abwehr von Drohnen zu erstellen.



Dadurch solle eine "systematische Drohnendetektion" sichergestellt werden. Der Plan solle bis zum 30. September stehen. Die Zahl der gemeldeten Behinderungen des Flugverkehrs stieg in den letzten Jahren an. 2018 wurden 158 gemeldet - 80 Prozent mehr als 2017.