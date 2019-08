Der wegen Missbrauchs minderjähriger Mädchen angeklagte US-Unternehmer Jeffrey Epstein hat sich laut der Nachrichtenagentur AP in einem Gefängnis in New York umgebracht. AP berief sich auf eine namentlich nicht genannte Quelle mit Kenntnis von dem Vorfall. Auch eine Reihe weiterer US-Medien, darunter die "New York Times", berichteten über den Suizid.



Die New Yorker Staatsanwaltschaft beschuldigte Epstein, Dutzende minderjährige Mädchen missbraucht zu haben. Epstein plädierte auf nicht schuldig.