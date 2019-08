Ein Mann fährt mit einem E-Tretroller. Symbolbild

Quelle: Christoph Soeder/dpa

In der norditalienischen Metropole Mailand sollen E-Tretroller in Kürze aus dem öffentlichen Raum verschwunden sein. Die Kommunalverwaltung habe die Verleiher am Mittwoch aufgefordert, die Fahrzeuge innerhalb von drei Tagen aus dem öffentlichen Raum abzuziehen, berichtete die "Corriere della Sera". Von der Kommune gab es zunächst keine Bestätigung.



Demnach sollen die E-Tretroller weichen, bis sich die Stadt ausreichend auf die Fahrzeuge vorbereitet hat - etwa mit benötigten Hinweisschildern.