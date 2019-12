Migranten fliehen von der Türkei durch das Mittelmeer. Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die Zahl der illegalen Einreisen aus der Türkei in die EU ist laut der "Welt" 2019 deutlich gestiegen. In einem vertraulichen Bericht der EU-Kommission heiße es: "Die Zahl der Ankünfte aus der Türkei in die EU im Jahr 2019 beträgt 70.002 - davon sind 67.741 Personen in Griechenland angekommen, 197 Personen in Bulgarien, 1.803 in Italien und 261 Personen in Zypern."



Der Anstieg der illegalen Einreisen aus der Türkei zwischen Anfang Januar und Mitte Dezember betrage gegenüber dem Vorjahr somit 46 Prozent.