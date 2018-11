Ursula von der Leyen (CDU) bei einem Trupeenbesuch in Mali.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) will laut "Bild am Sonntag" 5.000 zusätzliche Soldatenstellen schaffen. Die Bundeswehr solle bis zum Jahr 2025 auf insgesamt 203.000 Männer und Frauen wachsen. Im Vergleich zu heute (183.000 Dienstposten) sei das ein Plus von 20.000 militärischen Stellen.



Die bisherige Personalplanung reichte bis 2024. Am Montag tagt laut Bericht das "Leitungsboard Personal" im Bundesverteidigungsministerium, um die Aufstockung zu beschließen.