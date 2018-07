Ein Schild mit der Aufschrift «Asyl» in Karlsruhe. Symbolbild Quelle: Uli Deck/dpa

In den ersten fünf Monaten dieses Jahres haben die deutschen Behörden im Rahmen der Dublin-Verordnung 4.100 Flüchtlinge in andere EU-Mitgliedsländer abgeschoben. Im gesamten Jahr 2017 waren es etwa 7.100 Menschen. Das schreibt die "Süddeutsche Zeitung". Sie beruft sich auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Parlamentsanfrage der Linksfraktion.



Die Regierung streitet momentan darüber, ob in einem anderen EU-Land registrierte Flüchtlinge direkt an der Grenze abgewiesen werden sollen.