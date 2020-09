Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei.

Quelle: Mustafa Kaya/XinHua/dpa/Archivbild

Nach den jüngsten Spannungen im Flüchtlingsstreit will der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nach Medienberichten am Montag nach Brüssel reisen. Das berichteten der staatliche türkische Sender TRT und die Zeitung "Die Welt", die sich auf "hohe Brüsseler Diplomatenkreise" berief.



Ziel sei auch eine Neuausrichtung des Verhältnisses zwischen der EU und der Türkei, so "Die Welt" weiter. Erdogan komme auf Einladung von Ratspräsident Michel. Dieser hatte Erdogan schon einmal am Mittwoch in Ankara getroffen.