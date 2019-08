Facebook-Logo auf einem Smartphone-Display. Symbolbild

Quelle: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Facebook hat laut Medienberichten Mitarbeiter Nutzer-Aufnahmen aus seinem Chatdienst Messenger abtippen lassen. Betroffen gewesen seien Nutzer, die die Transkriptions-Funktion für Sprachunterhaltungen eingeschaltet hätten, erklärte das Online-Netzwerk am Dienstag dem Finanzdienst Bloomberg.



Die Mitarbeiter sollten prüfen, ob die Software die gesprochenen Sätze korrekt verstand. Die Nachrichten seien anonymisiert worden. Facebook habe die Praxis vor einer Woche eingestellt. In den vergangenen Wochen waren bereits Amazon, Apple und Google in die Kritik geraten.