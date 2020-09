Elizabeth II., Königin von Großbritannien. Archivbild

Quelle: Joe Giddens/PA Wire/dpa

Die britische Königin Elizabeth II. hat mehrere Familienmitglieder zu einer Krisensitzung auf ihrem Landsitz Sandringham einberufen, berichten die Nachrichtenagentur PA und die BBC. Anlass ist die Ankündigung Prinz Harrys und Herzogin Meghans, von ihrer Rolle als "Senior Royals" zurückzutreten.



Teilnehmer an dem wohl am Montag stattfindenden Gespräch sollen Thronfolger Prinz Charles, Prinz William und Harry sein. Der angekündigte Rückzug soll in der Königsfamilie für viel Enttäuschung und Ärger gesorgt haben.