Erdogan will eine Offensive gegen die YPG starten.

Quelle: Uncredited/Pool Presidential Press Service/AP/dpa

Die Türkei verstärkt seine Truppen in der Grenzregion zu Syrien. In einem Konvoi von rund 100 Fahrzeugen wurden laut Nachrichtenagentur DHA Panzer, Waffen und Elitetruppen in die Grenzregion Kilis gebracht. Einige Einheiten sollten auf türkischer Seite stationiert werden, andere hätten bereits die Grenze überquert.



Türkeis Präsident Erdogan hatte eine Offensive gegen die syrische Kurdenmiliz YPG angekündigt, diese nach Bekanntgabe des Abzugs der US-Truppen aus Syrien aber zunächst verschoben.