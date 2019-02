Theresa May im britischen Unterhaus. Archivbild

Quelle: House Of Commons/PA Wire/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May will eine Revolte in ihrer Partei mit der Aussicht auf eine Verschiebung des EU-Austritts abwenden. Das berichteten britische Medien.



Demnach will May den Parlaments-Abgeordneten die Wahl zwischen einem ungeregelten Brexit oder einer "kurzen Verlängerung" der Austrittsfrist anbieten, sollte sie bis zum 12. März mit ihrem Brexit-Abkommen erneut scheitern. Noch am Montag hatte May erklärt, sie halte am Austrittsdatum 29. März fest.