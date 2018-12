Katharina Gerarts ist Professorin für Kindheitswissenschaften an der Ev. Hochschule Darmstadt.

Gerarts: Ganz genau. Wie bei der Kompetenzbildung müsste hier in der Lehrer-Aus- und -Fortbildung angesetzt werden. Aber ich sehe da auch Eltern und außerschulische Bildung in der Verantwortung.



heute.de: Inwiefern?



Gerarts: Es gibt ja auch Chancen durch die Neuen Medien. Viele Dinge können sich daraus positiv entwickeln. Aber es gibt auch Herausforderungen und Gefahren, über die in Schule und Familie gesprochen werden sollte.



heute.de: Wie können Kinder ihre Rechte im Netz umsetzen?



Gerarts: Das geht im Grunde über verschiedene Wege. Wenn ich mir den Bereich der Kinder- und Jugendbeteiligung anschaue, wäre eine Möglichkeit, dass sich Kinder- und Jugendliche übers Netz zusammenschließen. Sie können in den digitalen Medien Gruppen bilden, vielleicht entstehen Blogs, in denen sie sich austauschen können. Ein anderer Punkt ist, wenn Kinder und Jugendliche feststellen, dass es irgendwo Schwierigkeiten mit den Kinderrechten gibt, beispielsweise, wenn diese verletzt werden. Die digitalen Medien können dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche eine Online-Anlaufstelle, ähnlich eines Livechats, haben, um sich beraten zu lassen.