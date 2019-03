Schild mit Aufschrift "Lügenpresse" bei einer Demo in Rostock.

Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Die Zahl der gewaltsamen Angriffe auf Medienvertreter in Deutschland ist im vergangenen Jahr wieder deutlich gestiegen. Das geht aus einer aktuellen Studie des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit (ECPMF) in Leipzig hervor. Nach acht Angriffen 2017 registrierte das ECPMF 2018 insgesamt 26 gewaltsame Angriffe auf Journalisten.



Ursache für den Anstieg sind vor allem die gewaltsamen Proteste Ende August in Chemnitz. Innerhalb eines Monats ereigneten sich dort zehn Angriffe