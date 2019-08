Wir bekommen alles sofort auf unser Smartphone gespielt, ganz schnell und sehr rasch. Oft viel zu schnell, um uns überhaupt einen Reim darauf zu machen. Medienwissenschaftler Pörksen

Uns erreicht alles in einer neuartigen Direktheit, Unmittelbarkeit und Geschwindigkeit. Das berührende, das Banale, das entsetzliche Geschehen, das Bestialische - all das erreicht uns sofort. Und in diesem Sinne gilt die Vernetzung der Welt verstört. Wir sind als Menschen schlicht noch nicht darauf vorbereitet, in einem global vernetzten Dorf zu leben.