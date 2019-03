Bloomberg tritt nicht für Demokraten zur Wahl 2020 an. Archivbild

Quelle: Phelan M. Ebenhack/AP/dpa

Der Medienunternehmer Michael Bloomberg wird nicht für die US-Demokraten ins Rennen um das Weiße Haus gehen. Das kündigte der Milliardär an. "Ich glaube, ich würde Donald Trump schlagen", heißt es in einer Stellungnahme von Bloomberg.



"Aber ich habe einen klaren Blick dafür, dass es schwierig ist, in einem solch großen Feld der Demokraten die Nominierung zu schaffen." Bisher haben sich bereits 14 Frauen und Männer um die Kandidatur der Demokraten bei der Wahl im Jahr 2020 beworben.