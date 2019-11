Medikamenten-Lager in einer Apotheke. Archivbild

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Nach Einschätzung der Deutschlandchefin des Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim könnte die Politik den Lieferengpässen bei Medikamenten entgegentreten. So könne etwa festgelegt werden, dass Krankenkassen ihre Rabattverträge für Arzneimittel nicht nur mit einem, sondern mit mehreren Herstellern schließen müssten, sagte Sabine Nikolaus.



Es sei auch denkbar, dass einer dieser Hersteller dann in Europa produzieren müsse, um eine größere Liefersicherheit zu gewährleisten, so Nikolaus weiter.