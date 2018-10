Eine Medaille mit dem Konterfei von Alfred Nobel. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Mit der Bekanntgabe des Medizin-Nobelpreisträgers startet heute in Stockholm die Nobel-Woche. 2017 hatten die drei US-Forscher Jeffrey Hall, Michael Rosbash und Michael Young die Auszeichnung für die Erforschung der Inneren Uhr des Menschen erhalten.



Am Dienstag und Mittwoch folgen Physik und Chemie. Am Freitag wird der Friedensnobelpreisträger in Oslo gekürt. Am Montag darauf ist der Preis für Wirtschaft an der Reihe. Der Literatur-Nobelpreis wird nach einem Skandal nicht vergeben.