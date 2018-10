Den diesjährigen Nobelpreis für Medizin und Physiologie teilen sich der US-Amerikaner James P. Allison und der Japaner Tasuku Honjo. Das teilte das Karolinska-Institut heute in Stockholm mit. Der Preis ist mit 870.000 Euro dotiert. Der 70-jährige Allison ist Professor an der University of Texas in Houston. Honjo (76) lebt und arbeitet an der Universität seiner Geburts- und Heimatstadt Tokio.