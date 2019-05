Vier Verhandlungsrunden waren bisher erfolglos. Archivbild

Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Im Tarifstreit für rund 55.000 Ärzte an kommunalen Kliniken wird wieder verhandelt. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände suchen nach einer Lösung im dem Streit. Es geht vor allem um Arbeits- und Tarifbedingungen für Mediziner an bundesweit über 500 kommunalen Kliniken.



Es ist die mittlerweile fünfte Verhandlungsrunde. Die Ärztegewerkschaft droht für den Fall eines Scheiterns mit einem unbefristeten Streik an den kommunalen Kliniken.