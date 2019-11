US-Forscher wollen mit Kälte mehr Leben retten. Archivbild.

Mit Kälte und Salzlösung wollen US-Mediziner mehr schwerstverletzte Menschen am Leben erhalten. Sie erproben eine Behandlung, bei der das Blut der Patienten gegen eine Salzlösung ausgetauscht und der Körper auf 10 bis 15 Grad gekühlt wird, berichtet das Magazin "New Scientist".



Weil durch die Kälte Abbauprozesse in den Zellen gestoppt werden, nehme das Gehirn weniger Schaden. Bei wie vielen Patienten das Verfahren bereits getestet wurde und wie viele von ihnen überlebten, ist unklar.