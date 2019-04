Mediziner demonstrieren in Kassel.

Quelle: Gören Gehlen/dpa

Mediziner aus ganz Deutschland warnen vor den Folgen des Ärztemangels in Gesundheitsbehörden. Die Gesundheitsämter stünden vorm Kollaps, sagte Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD), in Kassel.



Demnach waren Ende 2018 in den 400 deutschen Gesundheitsämtern noch knapp 2.500 Mediziner beschäftigt. Das sei ein Drittel weniger als vor 20 Jahren. Eine Ursache sei der große Verdienstunterschied zwischen Kliniken und Ämtern.