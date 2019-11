Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki kündigte am Freitag an, es solle in Zukunft ein Notfallkasten, Sauerstoff und ein Defibrillator im Plenarsaal zur Verfügung stehen. Die Parlamentsärztin im Haus selbst könne in manchen Notfallsituationen einfach nicht schnell genug vor Ort sein, so Kubicki. Da aber Ärzte unter den Abgeordneten seien - sie halfen auch bei den medizinischen Notfällen am Freitag - sei es sinnvoll, solche Ausstattung im Saal bereitzustellen. Kubicki will diese Neuerungen nun schnell umsetzen.