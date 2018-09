Die Polizei hat in Salisbury Straßensperren aufgebaut (Archivbild) Quelle: Andrew Matthews/PA Wire/dpa

In der englischen Stadt Salisbury, in der der russische Ex-Spion Sergej Skripal und seine Tochter mit einem Nervengas vergiftet worden waren, ist ein Restaurant nach einem "medizinischen Zwischenfall" abgesperrt worden. Auch umliegende Straßen wurden gesperrt, wie die Polizei in Wiltshire mitteilte. Betroffen seien eine Frau und ein Mann.



In Salisbury herrscht seit dem Fall Skripal erhöhte Wachsamkeit. Vater und Tochter waren dort im März bewusstlos auf einer Parkbank entdeckt worden.