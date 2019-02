Die Markennamen der Medtronic-Herzschrittmacher: Adapta, Versa, Sensia, Relia, Attesta, Sphera, und Vitatron. Da nicht jeder Patient weiß, welchen Herzschrittmacher er in sich trägt, haben Kliniken in Deutschland die Aufforderung erhalten, ihre Patienten anzuschreiben und zur Kontrolle einzuberufen. Alle noch nicht implantierten Produkte wurden zurückzurufen. In sehr seltenen Fällen und nur in einer bestimmten Betriebsart, könnte es zu einer Stimulationspause kommen, so der Hersteller. Alle Patienten mit Geräten aus den betroffenen Serien können diese von ihrem Arzt in einen Modus umprogrammieren lassen, der eine solche Stimulationspause verhindert.