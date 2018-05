Größte Korallenriff der Erde, das Great Barrier Reef. Archivbild Quelle: NASA/dpa

Das Great Barrier Reef ist in den letzten 30.000 Jahren fünfmal abgestorben - und hat sich an anderer Stelle neu gebildet. Das schreiben Forscher im "Nature Geoscience".



Vor etwa 30.000 und etwa 22.000 Jahren sei der Meeresspiegel deutlich gesunken. Das Korallenriff sei dadurch an die Luft gekommen. Vor 17.000 und 13.000 Jahren sei der Meeresspiegel gestiegen, die Korallen waren dadurch in zu tiefem Wasser. Dem Riff sei es aber gelungen, weiter landauswärts oder landeinwärts zu überleben.