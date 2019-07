Ein Meerschweinchen liegt in seinem Käfig. Symbolbild

Mehrere Diebe in Recklinghausen haben laut Polizei anonym zunächst zwei Meerschweinchen in einem Karton an einem Tierpark abgestellt, aus dem die Nager verschwunden waren. Zudem erreichte den Tierpark eine Entschuldigung.



Die Unbekannten schrieben, wie "sehr uns das Geschehene leid tut. Zu keiner Zeit hatten wir die Absicht, jemandem zu schaden, schon gar nicht den Tieren. Diesen erging es in der Zeit gut." 50 Euro sollen beigelegen haben, um die Einbruchsschäden zu begleichen.