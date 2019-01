Eine Meerwasserentsalzungsanlage am Gaza Streifen.

Quelle: Ashraf Amra/APA Images via ZUMA Wire/dpa

Weltweit verwandeln rund 16.000 Entsalzungsanlagen ungenießbares Salzwasser in Trinkwasser. Dabei fallen allerdings deutlich mehr problematische Rückstände an als angenommen, berichtet ein Forscherteam im Fachmagazin "Science of the Total Environment".



Die Menge an umweltschädlicher, mit Chemikalien belasteter Salzlauge sei etwa 50 Prozent höher als vermutet. Es sei nötig, bessere Behandlungsverfahren für die Rückstände zu entwickeln, um eine Belastung der Umwelt zu vermeiden.