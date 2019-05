Uber hat den Mega-Börsengang gestemmt. Archivbild.

Quelle: Christoph Dernbach/dpa

Beim größten Börsengang seit Jahren hat der US-Fahrdienstvermittler Uber seine Aktien nicht so erfolgreich wie erhofft bei Investoren losschlagen können. Das Unternehmen setzte den Ausgabepreis am Abend auf 45 Dollar je Aktie fest und bewegt sich damit am unteren Ende der anvisierten Preisspanne.



Uber erlöst rund 8,1 Milliarden Dollar. Mit Spannung wird nun erwartet, wie sich die Aktien an der New Yorker Börse schlagen. Experten rechnen weiter mit einer verhaltenen Nachfrage.